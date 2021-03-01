Ванецян рассказал об истинных причинах визита Пашиняна к Саркисяну

Целью визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту страны Армену Саркисяну была задача оказать на него "давление", - заявил сегодня лидер оппозиционной партии "Отечество", экс-директор Службы нацбезопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян.

"По официальной информации, пошел навестить больного. По другим данным отправился оказать "давление" на президента, чтобы тот подписал предложение об освобождении от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна", - рассказал Ванецян, передает Sputnik Армения.

Отметив, что больше не верит официальным источникам, Ванецян подчеркнул: у оппозиции одна позиция – Пашинян должен уйти в отставку, должно быть сформировано правительство переходного периода и проведены выборы. Ванецян отметил, что Пашинян не в состоянии в такое сложное время проводить выборы, и оппозиция намерена проводить митинги до тех пор, пока Пашинян не подаст в отставку.

Ранее пресс-служба президента Армении сообщила о встрече Армена Саркисяна с Николом Пашиняном, который отправился домой к главе государства якобы из-за проблем со здоровьем у президента.