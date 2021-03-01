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Водитель такси попробовал на прочность столичный трамвай

Водитель такси попробовал на прочность столичный трамвай

Водитель московского такси сегодня вечером не справился с управлением и протаранил трамвай на Дубининской улице в центре Москвы, есть задержки на нескольких маршрутах, - сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

"На Дубининской улице такси въехало в трамвай. Детали и информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Авария сказалась на графике движения электротранспорта столицы – были задержаны трамваи, двигавшиеся по маршрутам № 3, 38, 39, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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