Минобороны России признало теплоход "Армения" воинским захоронением

Место одной из крупнейших морских катастроф в истории – потопленный немцами в годы Великой Отечественной войны санитарный теплоход "Армения", который нашли недалеко от Ялты год назад, признано воинским захоронением, - сообщил руководитель специальных проектов Русского географического общества (РГО) Роман Евтюков.

"Место гибели теплохода признано официальным воинским захоронением и братской могилой министерством обороны России. Ему присвоен соответствующий реестровый номер, паспорт", - рассказал Евтюков, передает "Интерфакс".

Новый статус запрещает подъем судна или его частей, и теперь самая сложная задача, которая стоит перед РГО, – восстановить список погибших пассажиров, точное число которых неизвестно.

Пока установлено 300 фамилий, активисты намерены как можно быстрее опросить всех возможных свидетелей событий 80-летней давности. Теплоход в апреле прошлого года нашли специалисты министерства обороны РФ примерно в 15 милях от берега на глубине 1,5 тыс м. На корпусе судна обнаружены "ужасающие следы разрушений".

Напомним, теплоход "Армения", в начале войны был переоборудованный в санитарно-транспортное судно и снабженный всеми необходимыми атрибутами, 6 ноября 1941 года вышел из Севастополя, эвакуируя раненых, персонал нескольких госпиталей и жителей города, ночью 7 ноября зашел в Ялту, где взял еще несколько сотен человек и груз - архивы, музейные коллекции и собрания. После этого судно было разбомблено немецкой авиацией. Жертвами катастрофы стали от 4,5 до 10 тыс человек.

Точное место гибели "Армении" оставалось неизвестным до апреля прошлого года. Ранее многократные попытки обнаружить теплоход оставались безуспешными из-за глубины места катастрофы.