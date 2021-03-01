В Ереване стартует очередной митинг оппозиции

В эти минуты перед зданием парламента Армении на проспекте Баграмяна в центре Еревана стартует митинг, организованный Движением по спасению Родины – армянские СМИ ведут прямую трансляцию с мероприятия оппозиции.

Официальная часть мероприятия еще не началась – в центре площади установлен подиум под навесом для выступающих, установлена звукоусиливающая аппаратура, наблюдается большое скопление народа. Из колонок звучит бравурная музыка, отдельные участники митинга дают комментарии журналистам армянских СМИ.

Участники митинга требуют немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна, выражают полную поддержку Генеральному штабу Вооруженных сил, также выступившему с подобным требованием. Митингующие пришли на площадь с плакатами "Армения без Никола!", "Никол – предатель!", "Нация, армия, победа!".