Верхний Ларс заработал для всех видов транспорта

Пропускной пункт в Верхнем Ларсе, регулирующий автомобильное движение на границе России и Грузии на Военно-Грузинской дороге возобновил пропуск автомобилей в штатном режиме, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 16:30 мск Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Минувшей ночью движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено для грузовиков из-за непогоды на территории Грузии, открытия трассы сегодня ожидали около 500 фур, - добавили в МЧС региона.