На Украине придумали как легально использовать русский язык

Не русский, а "восточно-украинский" язык использовал на заседании депутат Днепропетровского областного совета.

"Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском", - начал свою речь депутат, перейдя на русский язык с украинского, пишет "Цензор".

По мнению депутата, политические заявления нужно делать не на заседании, а на камеру в коридоре. Коллег он призвал решать хозяйственные вопросы.

Напомним, с апреля 2019 года, согласно закону, принятому парламентом Украины, во всех сферах жизни должен использоваться исключительно украинский язык.