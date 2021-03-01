Черчесов сделал подарок президенту "Ахмата" на день рождения (ФОТО)

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил президента грозненского "Ахмата" Магомеда Даудова с днем рождения.

Напомним, 26 февраля, Даудову исполнился 41 год.

По этому случаю наставник национальной команды вручил имениннику футболку сборной с номером 41. Свой подарок Черчесов передал Даудову перед началом встречи 20-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Динамо", состоявшемся 28 февраля на "Ахмат-Арене" в Грозном.

Черчесов возглавлял "Ахмат" в 2011-2013 годах. В то время клуб носил название "Терек".