Азербайджанский лоукостер начал выполнять рейсы в Грузию

Азербайджанский лоукостер Buta Airways приступил к выполнению спецрейсов в Грузию. Первый полет по направлению Баку-Тбилиси-Баку после начала пандемии состоится 19 марта, передает агентство Trend.

Полететь из Баку в Тбилиси можно будет три раза в неделю. Во вторник, в пятницу и в воскресенье. Из-за ограничений и карантинных мер Buta Airways предлагает два тарифа – «Стандарт» и «Супер». Первый стоит 55 евро и предполагает провоз багажа весом 10 кг, второй - 75 евро и возможность регистрации груза до 23 кг и дополнительного 10-килограммового багажа.