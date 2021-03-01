В Грузии отец принуждал своего ребенка попрошайничать

Мужчина ответит в суде за принуждение своего 11-летнего сына попрошайничать на улицах, сообщает Генпрокуратура Грузии.

Было установлено, что отец периодически оказывал психологическое давление на своего несовершеннолетнего ребенка, заставляя его просить милостыню и ежедневно приносить ему не менее 50 лари.

В случае неповиновения, мужчина подвергал его психологическому и физическому насилию. Издевательства над ребенком продолжались шесть лет, что не могло не сказаться на здоровье ребенка.

Мужчину обвинили по статье 143 ("торговля несовершеннолетними с целью трудовой эксплуатации") УК Грузии. Отец признал свою вину, ему грозит от до 17 лет лишения свободы.