В МИД считают, что ПАСЕ копит "критическую массу" для запуска процедур против России

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наблюдается накопление "критической массы" для действий против России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в понедельник.

"Подтверждая наши полномочия, ассамблея обставляет свое решение набором невыполнимых ультимативных требований и условий. Как грибы после дождя появляются антироссийские доклады. Словно накапливается критическая масса, необходимая для запуска против нас совместной процедуры реагирования на нарушение уставных обязательств", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации.

Грушко подчеркнул, что делается это таким образом, "чтобы заранее исключить любую возможность нашего сотрудничества с этой процедурой, что бы в ней ни было написано".

Представитель МИД отметил, что большинство членов ПАСЕ не хотят повторения кризиса 2014-2019 годов или "выхода России из Совета Европы, сопряженного с перспективой полного умирания этой организации".