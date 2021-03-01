Смартфон iPhone 13 будет обладать большей памятью

Будущий смартфон от компании Apple, выход которого запланирован на осень 2021 года, получит версию с расширенным накопителем.

Новому iPhone обещают модификацию с 1 ТБ памяти, передает 9to5mac со ссылкой на аналитиков инвесткомпании Wedbush.

По их данным, поставщики уже развернули производство чипов с таким объемом памяти.

Напомним, максимальной на сегодняшний день емкостью накопителя в 512 ГБ обладает iPhone 12 Pro.