Смартфон iPhone 13 будет обладать большей памятью
Будущий смартфон от компании Apple, выход которого запланирован на осень 2021 года, получит версию с расширенным накопителем.
Новому iPhone обещают модификацию с 1 ТБ памяти, передает 9to5mac со ссылкой на аналитиков инвесткомпании Wedbush.
По их данным, поставщики уже развернули производство чипов с таким объемом памяти.
Напомним, максимальной на сегодняшний день емкостью накопителя в 512 ГБ обладает iPhone 12 Pro.
Вестник Кавказа
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