Опрос: 55% россиян положительно относятся к ЕС

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 55% россиян положительно относятся к странам Евросоюза.

Почти половина (48%) опрошенных хотели бы, чтобы у России были партнерские отношения с ЕС. Отрицательно к Евросоюзу относятся 27% респондентов, еще 18% затруднились с ответом, пишет ТАСС.

Россияне отметили, что у России со странами ЕС в настоящее время прохладные отношения - 40%, враждебные - 13%. Нейтральными отношения России и ЕС назвали 26% респондентов, положительными - 15%.

России не стоит стремиться в Европу, так как ее там все равно не примут как равноправного партнера, считают 35%. О том, что России нужно стремиться стать членом ЕС заявили 9% россиян.