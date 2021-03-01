Глава Спитака призвал Пашиняна уйти в отставку
Мэр Спитака Гагик Саакян присоединился к оппозиции и призвал правительство Армении сложить свои полномочия. Заявление главы города опубликовано на странице мэрии в Facebook.
Стоит отметить, что Саакян выразил поддержку армии Армении.
"Та власть, которая не способна действовать в интересах страны и ее безопасности, должна уйти. Я всегда был и остаюсь рядом с армией. Выражаю поддержку требованию, озвученному Генштабом ВС и командным составом армейских соединений", - говорится в заявлении.
Саакян подчеркнул, что путем консолидации народа и армии можно построить благополучную и безопасную страну.
Вестник Кавказа
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