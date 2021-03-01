Еще 71 человек вылечился от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки 71 человек вылечился от коронавируса, выявлено 125 новых случаев заражения, скончались три пациента. Такие данные приводит оперативный штаб при кабинете министров.

В целом с начала пандемии выявлено 234 662 случая заражения коронавирусом, 228 839 пациентов вылечились, 3 223 - скончались.

За последние 24 часа было проведено 4 205 тестов, в целом за все время пандемии - 2 602 884.