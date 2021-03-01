ФАС проверит цены на яйца и курицу в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выяснит, не завышают ли производители мяса курицы и куриных яиц цены.

"ФАС России получила поручение Андрея Белоусова и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что производители повышают отпускные цены на 10%, в связи с чем ритейлеры намерены поднять цены на яйца и мясо птицы.