Информацию об отставке главного эпидемиолога Грузии не подтвердили

В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии сообщили, что Амиран Гамкрелидзе продолжает работу в штатном режиме.

Ранее появилась информацию, что Гамкрелидзе уходит из-за противостояния с министром здравоохранения Грузии Екатериной Тикарадзе. Об этом заявлял один из лидеров "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе, пишет Sputnik Грузия.

В Минздраве заявили, что противостояния между Гамкрелидзе и Тикарадзе нет.

"У нас сегодня утром была встреча с премьером, чтобы еще раз пройти весь возможный механизм, и, конечно, я не могу подтвердить никакое позиционное изменение в связи с господином Амираном. У нас очень деловые, конструктивные отношения. Не могу подтвердить никакую информацию о противостоянии", - рассказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния.