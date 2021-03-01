В ВОЗ дали совет россиянам, отказывающимся прививаться от Covid-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович дала совет тем, кто отказывается делать прививку от коронавируса Covid-19.

По ее словам, таким людям лучше "сидеть дома и никуда не выходить".

"Заболевание новое, тяжелое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья, и решение не прививаться имеет двойные последствия: первое - что вы сами рискуете, второе - что вы рискуете перенести инфекцию другим людям", - цитирует Вуйнович РИА Новости.

Она также отметила, что ничего не может посоветовать для поддержания иммунитета тем, кто не будет проходит вакцинацию, объяснив это тем, что "есть инфекции, где любой уровень иммунитета не может помочь". "Например, натуральная оспа или корь", - добавила представитель ВОЗ.

Кроме того, она указала на то, что здоровый человек, "у которого клетки не повреждены", будет легче переносить любой вирус.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 114 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 257 650 случаев заражения.