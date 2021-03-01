В МИД России рассказали об интересе к "Спутнику V" в Европе

Интерес к российскому препарату "Спутник V" в Европе растет, многие готовы использовать национальную сертификацию, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Количество стран, которые стучатся в наши двери, возрастает с каждым днем", - приводит слова Грушко РИА Новости.

Он отметил, что Россия готова помочь всем странам, которые захотят приобрести вакцину. "Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается, готовы договариваться о различных формах такого взаимодействия - начиная от поставок и завершая налаживанием производства в тех странах, где для этого есть промышленная и иная основа", - сказал Грушко.

Замглавы МИД напомнил об интересе к препарату в Люксембурге и Чехии. "Мы получаем много неофициальных сигналов от других стран, которые исходят из того, что реальное сотрудничество можно будет наладить, когда наш препарат будет сертифицирован, но некоторые обозначают свою готовность пойти путем национальной сертификации", - подчеркнул он.