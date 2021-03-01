ЛАГ обвинила Иран в безрассудной политике в Йемене

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт обвинил Иран в безрассудной политике в Йемене. Он раскритиковал атаки поддерживаемых Ираном хуситов (сторонников йеменского повстанческого движения "Ансар Аллах") на столицу Саудовской Аравии.

"Наращивание ими боевых операций и нападений на (йеменскую провинцию - прим. ред.) Мариб с начала прошлого месяца, безусловно, происходит в рамках безрассудной иранской повестки дня, в которой Йемен используется в качестве козыря в политическом торге без учета опасных последствий для жизни гражданских. Эта группировка несет полную ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации в Йемене до такой степени, что население оказалось на грани голода", - заявил Ахмед Абу аль-Гейт.

Он также выразил "полную солидарность" с Саудовской Аравией во всех мерах с целью защиты территории и населения королевства.

В ночь на 28 февраля ПВО Саудовской Аравии перехватили шесть БПЛА и одну баллистическую ракету, запущенную хуситами по гражданским объектам в Джизане и приграничном с Йеменом городе Хамис-Мушаит.