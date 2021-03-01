Главная » Новости

В результате взрыва в Грузии погиб 15-летний подросток

В результате взрыва в Грузии погиб 15-летний подросток

На востоке Грузии в результате мощного взрыва умер 15-летний мальчик.

По словам очевидцев, 11- и 15-летние подростки возвращались из школы домой, когда в поле раздался громкий взрыв. В настоящее время неизвестно, что послужило причиной взрыва, сообщает "Спутник-Грузия".

Мальчик был доставлен в больницу с многочисленными повреждениями, однако спасти его не удалось. Жизни 11-летнего пострадавшего ничего не угрожает.

На место происшествия мобилизованы сотрудники полиции, работают криминалисты.

1645 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!