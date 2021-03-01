Эпидемиолог: нельзя отменять масочный режим в период вакцинации

Важно продолжать пользоваться масками в общественных местах, напомнил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико.

Он отметил, что пандемия продолжается и нельзя упускать из виду проверенные способы профилактики - маски и дистанцирование.

"Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции", - предупредил эпидемиолог на круглом столе "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?", пишет РИА Новости.

Брико заметил, что по Москве в последние дни нет снижения заболеваемости, по России, пусть меньше, но коронавирус продолжает выявляться.

"Нужно проявлять внимание и настороженность к себе и к своим близким. Да, вакцинация очень важна, но обычные проверенные меры нужно продолжать использовать", - констатировал врач.