Пашинян обсудил с президентом Армении отставку главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом страны Арменом Саркисяном и обсудил с ним отставку главы Генштаба Оника Гаспаряна.

В Армении продолжаются протесты противников правительства Никола Пашиняна. Демонстрации начались 25 февраля после решения Пашиняна уволить Гаспаряна. Премьер направил президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, но тот его отверг. Пашинян расценил протесты и решение Саркисяна как попытку государственного переворота, вывел своих сторонников на улицы и призвал "спасти революцию".