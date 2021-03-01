Возобновилось авиасообщение между Казахстаном и Киргизией

С 1 марта Казахстан возобновил полеты в Киргизию, сообщили в Международном аэропорту Алматы.

"Рады сообщить, что сегодня возобновились рейсы из Алматы в Киргизию. Для въезда в КР необходимо предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом на русском или английском языке. Срок действия справки - 72 часа с момента забора анализа", - отмечается на официальной странице аэропорта в Facebook.

Также в марте откроется сообщение с Киевом, добавили в авиагавани. "Обратите внимание, что для въезда на территорию Украины казахстанцам не требуется ПЦР-тест. Однако обязательным условием является наличие страхового полиса", - напомнили в аэропорту Алматы.

Также в марте будет увеличено количество рейсов по маршруту Алматы - Москва.