Школьники Казахстана перейдут на онлайн-обучение в исключительных случаях

Вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова сообщила о новых правилах обучения в школах на своей странице в Facebook.

С 1 марта 2021 года разрешается обучение в комбинированном формате для учеников 1-5-х классов общеобразовательных школ и 1-7-х классов международных школ.

Школы с учетом эпидемиологической обстановки будут сами определять перечень учебных предметов и количество часов для обучения в штатном или удаленном режимах.

"Министерством образования и науки рекомендовано такие предметы, как "Художественный труд" и "Музыка" в 1-5 классах оставить в дистанционном асинхронном формате, все остальные предметы перевести в штатный формат", - отметила Каринова.

Она также добавила, что ученики в случае болезни смогут посещать занятия дистанционно.

"В исключительных случаях, случаях болезни или контактов с больными по заявлению родителей разрешается оставлять детей в дистанционном формате", - подчеркнула вице-министр.