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МИД: Россия ответит на санкции ЕС по Навальному

МИД: Россия ответит на санкции ЕС по Навальному

Россия ответила на новые санкции Европейского союза, связанные с делом Алексея Навального, говорится в заявлении МИД России. На Смоленской площади санкции назвали "тупиковым и неправовым путем".  

Ранее, 1 марта постоянные представители стран-членов ЕС запустили процедуру утверждения нового санкционного списка. Они касаются нарушения прав человека и включают лиц, причастных к задержанию Алексея Навального. Решение о персональных санкциях против граждан России в рамках дела Навального было принято главами МИД стран-членов 22 февраля.

 

 

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Вестник Кавказа

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