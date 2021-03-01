МИД: Россия ответит на санкции ЕС по Навальному

Россия ответила на новые санкции Европейского союза, связанные с делом Алексея Навального, говорится в заявлении МИД России. На Смоленской площади санкции назвали "тупиковым и неправовым путем".

Ранее, 1 марта постоянные представители стран-членов ЕС запустили процедуру утверждения нового санкционного списка. Они касаются нарушения прав человека и включают лиц, причастных к задержанию Алексея Навального. Решение о персональных санкциях против граждан России в рамках дела Навального было принято главами МИД стран-членов 22 февраля.