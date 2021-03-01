Названы шесть симптомов пневмонии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил признаки, которые могут указывать на пневмонию.

При пневмонии кашель является главным симптомом болезни, нет возможности глубоко вдохнуть, случается приступ кашля. Долгое (больше 7 дней) течение простуды или ухудшение после того, как началось выздоровление также говорит о пневмонии. Кроме того, среди симптомов врач назвал выраженную бледность кожи при наличии симптомов ОРВИ, одышку при невысокой температуре тела, а при высокой температуре - неэффективность жаропонижающих препаратов (парацетамол, ибупрофен).

"Знание этих признаков необходимо не для того, чтобы вы ставили себе диагноз, а для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью!" - подчеркнул Комаровский в Instagram.