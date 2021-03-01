К 8 Марта на Кубани снова ударят морозы

В Краснодарский край в конце недели придут 12-градусные морозы.

Начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова сообщила, что 2 и 3 марта в регионе будут туманы, от нуля до плюс 5, к 4 марта похолодает до минус 2-7. 7 и 8 марта в ночное время прогнозируется от -3 до -8 градусов, в юго-восточных предгорьях - 8-13 градусов ниже нуля, пишет "АиФ-Юг".

Если в начале недели на Кубани будут идти дожди, то в конце недели в длинные выходные, связанные с 8 марта, возможен снег.