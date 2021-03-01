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Акция протеста у дома Иванишвили завершилась спокойно

Акция протеста у дома Иванишвили завершилась спокойно

Акция оппозиции у резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили прошла без эксцессов, пишет Sputnik Грузия.

Оппозиция потребовала провести внеочередные парламентские выборы и освободить лидера "Единого национального движения" Нику Мелия, после чего активисты вернулись в палаточный городок у парламента Грузии. На площади установлены 15 палаток, движение на проспекте Руставели свободно.

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Вестник Кавказа

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