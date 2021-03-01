Министерская конференция ВТО состоится в Женеве в конце 2021 года

Страны-участницы Всемирной торговой организации проведут 12-ю министерскую конференцию в Женеве в конце 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей стран-делегатов.

Ранее конференция была перенесена с июня 2020 года на июнь 2021 года из-за пандемии COVID-19. Встреча должна была пройти в Нур-Султане.

Министерская конференция стран ВТО является высшим органом управления организации, которая проводится раз в два года.