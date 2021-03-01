Главная » Новости

Противники Пашиняна ворвались в еще одно правительственное здание

Противники Пашиняна ворвались в еще одно правительственное здание

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвались в здание районной администрации в центре Еревана. Полиция им не препятствовала. Демонстранты скандировали антиправителсьственные лозунги. 

"Это наш город, наши здания. Мы осуждаем действия властей, которые с привлечением административного ресурса собирают людей на провластный митинг. А так поступаем мы. Мы так информируем о нашем митинге", - заявил координатор акций протеста Айк Мамиджанян, чьи слова приводит агентство "Интерфакс". 

Активисты уже покинули здание. Ранее десятки демонстрантов, требовавших отставки Пашиняна, проникли в одно из зданий правительственного комплекса в Ереване, но уже покинули его. Охрана комплекса усилена дополнительными силами полиции.

 

1265 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!