Противники Пашиняна ворвались в еще одно правительственное здание
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвались в здание районной администрации в центре Еревана. Полиция им не препятствовала. Демонстранты скандировали антиправителсьственные лозунги.
"Это наш город, наши здания. Мы осуждаем действия властей, которые с привлечением административного ресурса собирают людей на провластный митинг. А так поступаем мы. Мы так информируем о нашем митинге", - заявил координатор акций протеста Айк Мамиджанян, чьи слова приводит агентство "Интерфакс".
Активисты уже покинули здание. Ранее десятки демонстрантов, требовавших отставки Пашиняна, проникли в одно из зданий правительственного комплекса в Ереване, но уже покинули его. Охрана комплекса усилена дополнительными силами полиции.
Вестник Кавказа
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