Противники Пашиняна ворвались в еще одно правительственное здание

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвались в здание районной администрации в центре Еревана. Полиция им не препятствовала. Демонстранты скандировали антиправителсьственные лозунги.

"Это наш город, наши здания. Мы осуждаем действия властей, которые с привлечением административного ресурса собирают людей на провластный митинг. А так поступаем мы. Мы так информируем о нашем митинге", - заявил координатор акций протеста Айк Мамиджанян, чьи слова приводит агентство "Интерфакс".

Активисты уже покинули здание. Ранее десятки демонстрантов, требовавших отставки Пашиняна, проникли в одно из зданий правительственного комплекса в Ереване, но уже покинули его. Охрана комплекса усилена дополнительными силами полиции.