Глава Генштаба проигнорировал заседание Совбеза Армении

Начальник генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян, отставки которого добивается премьер-министр Никол Пашинян, проигнорировал заседание Совбеза. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, добавив, что Гаспарян был проинформирован о его проведении.

На заседании Совбеза, состоявшемся сегодня под председательством Пашиняна, было принято обращение к президенту Армении Армену Саркисяну с просьбой удовлетворить предложение премьера и уволить начальника генштаба, передает РИА Новости.

Напомним, 25 февраля Генеральный штаб ВС Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, соответствующее заявление подписали более 40 высокопоставленных военных, среди них глава Генштаба Оник Гаспарян. Это произошло после того, как Пашинян снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике его заявления о "невзорвавшихся "Искандерах".

В ответ премьер заявил о попытке переворота и подписал решение об отставке Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян посчитал указ полностью противоречащим Конституции и отказался подписывать решение Пашиняна об отставке главы Генштаба ВС РА. Практически сразу же глава правительства вновь отправил документ президенту, заявив, отказ Саркисяна подписать прошение не способствует стабилизации обстановки.