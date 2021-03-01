Главная » Новости

Глава Генштаба проигнорировал заседание Совбеза Армении

Глава Генштаба проигнорировал заседание Совбеза Армении

Начальник генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян, отставки которого добивается премьер-министр Никол Пашинян, проигнорировал заседание Совбеза. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, добавив, что Гаспарян был проинформирован о его проведении.

На заседании Совбеза, состоявшемся сегодня под председательством Пашиняна, было принято обращение к президенту Армении Армену Саркисяну с просьбой удовлетворить предложение премьера и уволить начальника генштаба, передает РИА Новости.

Напомним, 25 февраля Генеральный штаб ВС Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, соответствующее заявление подписали более 40 высокопоставленных военных, среди них глава Генштаба Оник Гаспарян. Это произошло после того, как Пашинян снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике его заявления о "невзорвавшихся "Искандерах".

В ответ премьер заявил о попытке переворота и подписал решение об отставке Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян посчитал указ полностью противоречащим Конституции и отказался подписывать решение Пашиняна об отставке главы Генштаба ВС РА. Практически сразу же глава правительства вновь отправил документ президенту, заявив, отказ Саркисяна подписать прошение не способствует стабилизации обстановки.

1500 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!