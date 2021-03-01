Борцы из Азербайджана завоевали 6 медалей на международном турнире в Киеве

Азербайджанские спортсмены завоевали 6 медалей на международном турнире по борьбе, который завершился в Украине.

Азербайджанский вольник Ахмеднаби Гварзатилов завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг, одолев в финале представителя Украины, сообщает "Азертадж".

Дебютант взрослых соревнований Джебраил Гаджиев был удостоен серебряной медали, уступив в финале борцу из Узбекистана Ильясу Бекбулатову.

Член национальной сборной Вахид Галаев стал обладателем бронзы, одолев в схватке за третье место вольника из Молдовы.

Таким образом, мужская сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала на турнире 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, женская сборная – 1 бронзовую медаль.