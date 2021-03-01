Провалившийся грузовик оставил без отопления сотни домов в Алматы

Утром в понедельник в Алматы под землю ушел грузовик, он повредил трубопровод, теперь без тепла и горячей воды остались тысячи людей.

Представитель компании "Алматинские тепловые сети" Ян Гирин сообщил, что грузовик, с 27 тоннами песчано-гравийной смеси, ехал по территории, под которой расположена внутриквартальная тепловая камера. "Ее перекрытие, не рассчитанное на сверхбольшие нагрузки, не выдержало вес крупнотоннажного грузовика, и автомобиль провалился внутрь теплокамеры. В результате грузовик повредил трубопровод диаметром 500 миллиметров", - пояснил специалист, пишет Sputnik Казахстан.

От теплоснабжения отключили 336 многоквартирных, 86 частных жилых домов, детские сады, школы и больницы.

Ожидается, что тепло удастся вернуть к 23.00 1 марта.

"На данный момент без горячей воды и отопления временно остались жилые дома и другие здания, расположенные на территории Медеуского района Алматы в контуре улиц Казыбаева – Назарбаева – Достык – Тайманова", - рассказал эксперт.