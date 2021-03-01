Грузинские военные завершили плановые учения под Тбилиси

В Грузии завершились плановые учения пехотной роты "Альфа" 41-го пехотного батальона. Об этом сообщили в министерстве обороны Грузии.

Учения прошли на военной базе Вазиани, близ Тбилиси, и предусматривали защиту объекта и реагирование на огонь противника, добавили в ведомстве.

Военнослужащие части вели оборонительные и наступательные операции.

Согласно сценарию учений, военные отрабатывали защиту при нападении условного противника. Подразделение быстрого реагирования осуществило медицинскую эвакуацию, передает "Sputnik Грузия".