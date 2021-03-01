В ФМБА рассказали о клинических исследованиях двух препаратов от коронавируса

Первая фаза клинических исследований лекарства от коронавируса "Мир-19" завершится к середине марта, клинические исследования вакцины начнутся летом, рассказала глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты. Но с учетом того, что это новая молекула - она новая и запатентованная и аналогов не имеет, - мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе", - уточнила Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Препарат "Мир-19" основан на применении микроРНК, он абсолютно безопасный для человека и не влияет на геном и иммунитет, человека, "при этом высокоэффективно поражает вирус, но, кроме того, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты", поделилась глава ФМБА.

Клинические испытания вакцины ФМБА начнутся в июле. "Сейчас получена первая рецептура этого препарата, кандидатный препарат", - пояснила она.