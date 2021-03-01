Дни Дагестана стартовали в Совете Федерации

Дни Республики Дагестан в рамках празднования 100-летия образования Дагестанской АССР проходят в Совете Федерации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Делегацию от Дагестана возглавил врио главы республики Сергей Меликов. В рамках программы состоится расширенное заседание Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам с участием представителей органов государственной власти региона.

В работе заседания примут участие сенаторы, члены Минстроя и ЖКХ России, министерства экономического развития, органов государственной власти Дагестана.

Стоит добавить, что дни республики Дагестан пройдут с 1 по 3 марта.