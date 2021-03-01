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Авиакомпания "Победа" снизит цены на билеты на 30%

Авиакомпания &quot;Победа&quot; снизит цены на билеты на 30%

Российский лоукостер "Победа" до 2028 года сделает билеты на рейсы значительно доступнее.

Согласно стратегии развития "Аэрофлота", в который входит "Победа", до 2028 года цены будут снижены на 30%.

"Победа" готова еще больше снизить стоимость авиабилетов. В стратегии она была заложена [ниже] на 30% по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена, потому что цены по сравнению с 2019 годом уже упали на 30%, мне кажется, даже больше", - рассказал гендиректор перевозчика Андрей Калмыков, пишет РИА Новости.

Он отметил, что цены будут снижены еще. "Я абсолютно уверен, у нас есть еще небольшие запасы по эффективности", - подчеркнул Калмыков.

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Вестник Кавказа

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