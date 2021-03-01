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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильной гололедице

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильной гололедице

В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности до 2 марта.

"Гололедица, местами сильная. Период предупреждения до 14:00 2 марта", - сообщает Гидрометцентр России.

Днем во вторник в Москве будет до 5 градусов тепла, ветер с порывами до 15 м/c, дождь и мокрый снег.

Автомобилистов просят быть особенно внимательными за рулем из-за неблагоприятных погодных условий и двигаться в рамках разрешенной скорости.

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Вестник Кавказа

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