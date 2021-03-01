В Кремле прокомментировали объяснение Пашиняна об "Искандерах"

В Кремле удовлетворены заявлениями из Армении о том, что Никол Пашинян после беседы с Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему доложили неправильные данные по "Искандерам", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что 24 февраля Никол Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах комплексов "Искандер" во время Второй Карабахской войны осенью 2020 года.