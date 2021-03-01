Постпреды стран Евросоюза согласовали санкции против России из-за Навального

Постоянные представители стран-членов Европейского союза приступили к оформлению санкций в отношении россиян, причастных к аресту оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному", - цитирует его ТАСС.

Как ожидается, имена фигурантов списка станут известны на этой неделе, когда список будет опубликован в официальном журнале.

Решение о санкциях в отношении российских граждан приняли министры иностранных дел стран-членов объединения 22 февраля. Они вступят в силу после оглашения списка. По данным СМИ, под новые ограничительные меры, скорее всего, попадут "председатель следственного комитета, директор Росгвардии, генпрокурор России и глава ФСИН", пишет РИА Новости.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Согласно предварительным данным, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".