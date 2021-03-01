Президент Киргизии рассказал, когда пройдут выборы в парламент

Парламентские выборы в Киргизии состоятся предстоящей осенью, сообщил президент республики Садыр Жапаров в интервью изданию "Казинформ".

"Скоро пройдут местные выборы (11 апреля). Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно. Осенью пройдут парламентские выборы", - поделился Жапаров.

В настоящее время депутаты предыдущего созыва исполняют свои служебные обязанности. Согласно принятому в декабре закону, проведение новых парламентских выборов должно состояться "не позднее 1 июня 2021 года".