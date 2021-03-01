Совбез Армении потребовал от Саркисяна уволить начальника Генштаба

Совет безопасности Армении призвал президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении главу Генерального штаба Оника Гаспаряна, который потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Совбезе также заявили, что с осуждением относятся к попыткам вовлечения вооруженных сил в политические процессы в стране.

"Совбез, являясь органом, определяющим основные направления оборонной политики, решительно осуждает все попытки вовлечь ВС в политические процессы. Согласно закону, предложение о назначении или освобождении начальника Генштаба ВС основывается на усмотрении главы кабмина. На основании вышеизложенного Совбез призывает президента удовлетворить ходатайство премьера об увольнении начальника Генштаба и подписать соответствующий указ", - говорится в заявлении.