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Совбез Армении потребовал от Саркисяна уволить начальника Генштаба

Совбез Армении потребовал от Саркисяна уволить начальника Генштаба

Совет безопасности Армении призвал президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении главу Генерального штаба Оника Гаспаряна, который потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Совбезе также заявили, что с осуждением относятся к попыткам вовлечения вооруженных сил в политические процессы в стране.

"Совбез, являясь органом, определяющим основные направления оборонной политики, решительно осуждает все попытки вовлечь ВС в политические процессы. Согласно закону, предложение о назначении или освобождении начальника Генштаба ВС основывается на усмотрении главы кабмина. На основании вышеизложенного Совбез призывает президента удовлетворить ходатайство премьера об увольнении начальника Генштаба и подписать соответствующий указ", - говорится в заявлении. 

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