Пресс-секретарь Пашиняна: несомненно российское оружие - одно из лучших в мире

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян заявила, что премьера ввели в заблуждение относительно эффективности "Искандеров", пишет агентство "Арменпресс".

После интервью от 23 февраля, в котором Пашинян говорил о сомнительном качестве поставляемых Россией в Армению "Искандеров", в стране началась новая волна беспорядков. Отставки премьера потребовали военные. Многие увидели в словах Пашиняна провокацию и дискредитацию как российского оружия, так и России как стратегического союзника.

Слова Пашиняна вызваны тем, что он был неправильно проинформирован, сообщила Геворкян. Она отметила, что этот вопрос также поднимался во время недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"В ходе состоявшегося на днях телефонного разговора премьер-министра Армении и президента России в числе прочих вопросов обсуждалось и заявление премьера о применении со стороны Армении систем "Искандер". Премьер-министр Армении, сопоставив факты и данные, пришел к выводу, что ему по данной ситуации неверно доложили", - добавила Геворкян.

Она подчеркнула, что заявление Пашиняна "не имеет никакой связи с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-технического сотрудничества".

"Не вызывает сомнения также и то, что российское оружие - одно из лучших в мире", - отметила она.

Геворкян добавила, что Армения продолжает тесное сотрудничество с Россией в сфере военной промышленности и высоких технологий, это сотрудничество планируется углубить.