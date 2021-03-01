Жест дистанцирования: Армения сблизилась с ЕС в разгар "второй холодной войны"

Вступившее сегодня в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) усиливает сотрудничество Брюсселя и Еревана в соблюдении верховенства закона, демократии и прав человека (в том числе прав меньшинств), создании большего количества рабочих мест и возможностей для бизнеса, совершенствовании сферы образования науки, а также в улучшении экологии. Но что это означает для российско-армянских отношений в условиях "второй холодной войны" между коллективным Западом и Россией?

Со второй попытки

В Брюсселе уверены, что соглашение приведет к сближению Армении с ЕС. «Эта двусторонняя повестка дня также способствует достижению общей цели ЕС по углублению и укреплению своих отношений с восточными соседями в рамках Восточного партнерства», - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Сближение ЕС и Армении оказалось несколько запоздалым. Стороны еще в 2010 году начали работу по подготовке соглашения об ассоциации – того самого договора, который кончился «евромайданом» на Украине и выходом Киева из сферы политического и экономического влияния России. Однако процесс не увенчался успехом. В 2013 году Ереван отказался от идеи ассоциированного членства в ЕС, чтобы иметь возможность вступить через два года в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

После этого Брюссель и Ереван предприняли вторую попытку сближения. Начавшиеся в 2015 году переговоры увенчались подписанием в конце 2017 года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. На сегодняшний день документ ратифицирован всеми странами-членами ЕС, Европарламентом и армянским парламентом. Армения стала первой страной-членом ЕАЭС, подписавшей подобное соглашение.

Фененко: «Политически – это жест дистанцирования»

Доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко полагает, что сделка Армении с ЕС сигнализирует о намерении Еревана отдалиться от Москвы.

«Сблизить Армению с ЕС и отдалить ее от России невозможно даже при очень большом желании элит. У Армении нет ни одной общей границы с ЕС. У нее нет никаких с ЕС коммуникаций – ни морских, ни сухопутных. Граница с Турцией по-прежнему блокирована, транзит невозможен. Через Грузию тоже, потому что у грузин не налажена инфраструктура. Поэтому сблизить Армению с ЕС технически чрезвычайно сложно, но с точки зрения политики это соглашение является жестом дистанцирования Армении от России», - сказал он в беседе с «Вестником Кавказа».

По своей сути СВРП во многом схоже с соглашением об ассоциации. Разница состоит в отсутствии положений о свободной торговле, противоречащих нормам ЕАЭС. В соглашении нет и пунктов о политической ассоциации, но при этом одной из целей значится «усиление участия Армении в политике, программах и агентствах Евросоюза». Де-факто политическое сближение предусмотрено через распространение на Армению европейской модели законодательства. В СВРП, в частности, говорится об «обязательстве Армении постепенно приближать свое законодательство в соответствующих секторах», таких как энергетика, транспорт и окружающая среда, к европейскому.

Особое внимание уделяется демократизации Армении. Еревану нужно «укреплять уважение к основополагающим свободам, правам человека, включая права людей, относящихся к меньшинствам, демократическим принципам, верховенству права и эффективному госуправлению».

Несмотря на то, что СВРП – меньшая интеграция с ЕС, чем соглашение об ассоциации, оно в любом случае выводит Армению «на новый уровень сближения с Евросоюзом», уверена координатор Армянской национальной платформы Форума гражданского общества «Восточного партнерства» Лусинэ Акопян. В Брюсселе считают, что договор представляет «важную веху» в отношениях двух стран. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал, что соглашение «посылает сильный сигнал» о том, что ЕС и Армения привержены поддержке демократических принципов, верховенства закона и широкой программы реформ.

Два неблагоприятных фактора

Вступление в силу соглашения Армении с ЕС пришлось на время действия неблагоприятных внутренних и внешних факторов. Ереван охвачен политическим кризисом. После попытки премьер-министра Никола Пашиняна отстранить начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна в Армении начались протесты, продолжающиеся по сей день. Оппозиция и часть военных требуют отставки Пашиняна. Глава правительства выводит на улицы своих сторонников, чтобы «отстоять революцию». Не изменится ли проевропейский курс, если в Ереване сменится власть?

Алексей Фененко уверен, что Ереван продолжит евроинтеграцию, независимо от того, кто возглавит страну. «Это соглашение было выработано и подписано отнюдь не при Пашиняне, а при экс-президенте Серже Саргсяне, который якобы был пророссийским. Армения с 2009 года остается членом программы «Восточное партнерство», и Саргсян никогда не заявлял, что ради дружбы с Россией будет менять вектор политики Армении. Сближение Армении с Западом, конечно, будет продолжаться, несмотря ни на что. Дополните это соглашение программами военного партнерства Армении и НАТО, и становится понятно, куда идет Армения», - отметил эксперт.

В Ереване уже сформировался «слишком большой прозападный слой элиты» для того, чтобы один человек мог развернуть политику Армении в иную сторону, добавил Фененко.

Второй неблагоприятный фактор – ухудшение отношений между Москвой и Брюсселем. Евросоюз подверг жесткой критике законное заключение под стражу Алексея Навального. В феврале в Москву прилетел Боррель и попытался найти компромисс. Но его требование об освобождении Навального наткнулось на жесткое противодействие главы МИД РФ Сергея Лаврова, напомнившего о многочисленных нарушениях прав человека в самой Европе. Официальная Москва потребовала от Брюсселя не вмешиваться во внутренние дела России. Боррель в ответ на это призвал страны ЕС ввести новые санкции против Москвы. В условиях, когда Евросоюз де факто объявил России «холодную войну», дрейф союзника Москвы по ОДКБ и ЕАЭС в сторону Запада ставит большие вопросы о перспективах союзнических отношений РФ и Армении.