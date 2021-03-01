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Кремль прокомментировал подготовку телемоста Путина и Эрдогана

Кремль прокомментировал подготовку телемоста Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку телемоста Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по случаю начала строительства третьего блока АЭС "Аккую".

"Да, действительно, готовится церемония по случаю начала основного этапа строительства третьего блока "Аккую". И готовится, прорабатывается возможность организации телемоста между президентом Эрдоганом и президентом Путиным по случаю вот этого начала строительства", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что ожидает 10 марта онлайн-участия глав России и Турции в церемонии заливки бетона в фундамент 3-го блока АЭС "Аккую".

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Вестник Кавказа

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