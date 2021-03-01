Новым терренкуром в Железноводске увековечат память Федора Газа

Уже в будущем, 2022 году в Железноводске вырастет новый терренкур – его построят по программе министерства экономического развития России "Развитие региона Кавказских Минеральных Вод", а посвятят его первооткрывателю Кавминвод доктору Федору Гаазу.

"Мы благоустроим 72 км терренкуров, один из которых мы посвятим первооткрывателю Кавказских Минеральных Вод Федору Гаазу. Здесь будут установлены новые малые архитектурные формы, а также памятник доктору. Гуляя по нашей тропе здоровья, жители и туристы смогут узнать много нового о жизни и творчестве человека, который открыл миру тайну целебных железных вод", - рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев, передает "Это Кавказ".

Новый терренкур протянется на 1,5 км, и на нем туристы смогут увидеть минеральный источник, открытый Гаазом в 1810 году.

Напомним, врач и филантроп Федор Гааз (настоящее имя Фридрих Йозеф) в 1809 и 1810 годах побывал на Кавказе с целью изучения минеральных источников, открыл источники Железноводска и первым сообщил об источниках в Ессентуках.