В Алматы грузовик ушел под землю посреди улицы

В Алматы под землю провалился грузовик.

"Обстоятельства устанавливаются. Далее будет дана правовая оценка произошедшему", - сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы, пишет Sputnik Казахстан.

На месте работает следственно-оперативная группа управления полиции Медеуского района. В результате ЧП пострадал один человек - сотрудник предприятия, находившийся рядом с местом происшествия.

"Пострадавший получил сотрясение и травма грудной клетки - доставлен в Городскую клиническую больницу №4. Состояние средней степени тяжести", - уточнили в ведомстве.