В Турции продлены ограничения для туристов

Руководство Турции вновь продлило срок, до которого у прилетающих путешественников будут требовать справку с отрицательным тестом на коронавирус нового типа.

По данным АТОР, в полученной авиакомпаниями телеграмме говорится об обязанности перевозчиков допускать на борт, следующий в страну, только тех туристов, у которых есть этот документ. Правило будет действовать до 26 мая.

Анализ нужно сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Детям до шести лет анализы сдавать не нужно, отмечает РИА Новости.

Кроме того, сдала анализов требуется транзитным пассажирам, которые следуют в третьи государства.