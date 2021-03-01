Врач: иммунитет падает на 30% при постоянном недосыпе

Иммунная система людей, которые регулярно не высыпаются, работает на 30% хуже, предупредила врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы №2 Людмила Сидорук, пишет Агентство городских новостей «Москва».

«Систематический недостаток сна приводит к снижению эффективности работы иммунной системы минимум на 30%. Соблюдение режима сна и бодрствования уменьшает восприимчивость человека к инфекционным агентам», - пояснила эксперт.

Для иммунитета важно не только соблюдать правильный режим сна, но также режим питания и умеренных физических нагрузок. Физическая активность повышает выработку иммунных клеток, но не стоит усердствовать, изнуряющие занятия спортом вводят организм в стресс и снижают защитные функции.