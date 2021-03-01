Пашинян снова требует увольнения главы Генштаба Армении

Президент Армении Армен Саркисян получил повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке главы Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна.

"Обоснования непринятия возражений президента были отправлены в аппарат президента вечером 28 февраля и были введены в первый рабочий день - 1 марта", - сообщается в заявлении президентского аппарата, пишет ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что Саркисян выразит свою позицию в течение трех дней, как предписано Конституцией.